Une convention de partenariat a été signée entre Le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) et l’association afro-allemande des affaires (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft), portant sur l’instauration d’une collaboration entre les deux structures dans des secteurs stratégiques à l’instar de l’énergie, la transition verte, l’automobile, la mobilité électrique, l’agroalimentaire, la logistique, l’aéronautique, a annoncé TABC, dans un communiqué, publié vendredi.

Les deux organisations ont convenu de mettre en place des projets structurants en Afrique, tout en tirant profit des opportunités offertes, grâce aux accords de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf) et le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA), et ce, dans le cadre d’une coopération triangulaire entre l’Allemagne, la Tunisie et l’Afrique.

Il convient de noter que la signature de la convention intervient en marge de la participation de TABC, les 6 et 7 novembre, à Francfort (Allemagne), au forum « Africa Trade & Invest meets Managing Risk », organisé par Afrika-Verein.