Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira à Sotchi en Russie, la délégation tunisienne aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, prévue les 9 et 10 novembre 2024.

Cette Conférence vise à renforcer davantage les programmes de coopération de la Fédération de Russie avec les pays africains dans les domaines politique, sécuritaire, économique, scientifique, technologique, culturel et humain, indique un communiqué.

Dans le cadre de ce Forum, deux sommets des Chefs d’Etat et de gouvernement ont eu lieu pour identifier les priorités de coopération économique et de partenariat entre les deux parties:

Le premier sommet s’est déroulé, en octobre 2019 à Sotchi, Russie, et le deuxième à Saint Petersburg, en juillet 2023.

Le ministre des Affaires étrangères devrait rencontrer, en marge des travaux de la Conférence, son homologue russe en vue d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Il aura également des rencontres bilatérales avec un certain nombre de ses homologues africains axées notamment sur les relations bilatérales ainsi que sur les moyens de les renforcer.

Ils échangeront également les points de vue sur des questions régionales et internationales de l’heure.

Nafti a rencontré, auparavant, l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Tunisie, qui s’est félicité de la participation de la Tunisie au Forum de partenariat Russo-africain.

Cette rencontre a, en outre, permis de passer en revue les aspects de la coopération bilatérale et les moyens de les développer, notamment dans les domaines scientifique, médical et pharmaceutique, ainsi que les questions liées à la coopération universitaire, culturelle et aux échanges commerciaux.