“Un fonds additionnel de 20 millions de dinars sous forme de ligne de financement sera réservé aux sociétés communautaires et un montant de 10 millions de dinars sera alloué à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin d’assurer les financements octroyés à ces entreprises”, a souligné vendredi le chef du gouvernement, Kamel Maddouri à l’ouverture des séances plénières communes entre le parlement et le Conseil régional des régions et des districts, consacrées à l’examen des projets de loi des finances et de budget de l’Etat au titre de 2025.

Présentant la Déclaration du gouvernement au siège de l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP) au Bardo, Maddouri a indiqué qu’en 2025, l’Etat soutiendra les sociétés communautaires et œuvrera à renforcer la sensibilisation à leur sujet.

Dans ce contexte, Maddouri a signalé que le plafond de financement accordé aux sociétés communautaires sera porté à la hausse, avec l’octroi de certains avantages financiers et fiscaux.

Il a, en outre, affirmé que le gouvernement assure l’accompagnement et la formation des promoteurs des sociétés communautaires et leur garantit l’accès aux financements à des avantages incitatifs compte tenu de leur rôle dans l’ouverture des perspectives à des centaines de jeunes dans les régions intérieures et la création d’emplois et de sources de revenu dans plusieurs secteurs et dans toutes les régions du pays.