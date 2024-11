Le Forum de la sécurité industrielle, des sites et des personnes se tiendra le 14 novembre à la Fondation Tunisie pour le Développement au Kram. Il est organisé par Business France avec la participation de l’Agence pour la Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), ainsi que l’Agence Nationale de la Cybersécurité en Tunisie (ANCS).

L’objectif de ce forum d’affaires est de partager les expériences et d’évoquer les enjeux de la sécurité dans le secteur industriel – où de nombreuses entreprises françaises, européennes et internationales emploient des milliers de collaborateurs dans des stratégies de codéveloppement entre l’Afrique et l’Europe. L’accent sera mis sur les enjeux de sécurisation des personnes, des sites et des données, ainsi que la protection de l’environnement.

Business France et la Fondation Tunisie pour le Développement sont à l’initiative de cet événement. Il est destiné à toutes les entreprises industrielles tunisiennes et étrangères implantées en Tunisie, qui peuvent s’y inscrire sur le lien suivant :

https://forms.office.com/e/kqmVEEB7Zu

Le Forum comprend un après-midi de témoignages et de présentations tuniso-françaises, incluant des cas pratiques et des témoignages (VALEO, COFICAB, ASTEELFLASH, CMRT, BIC), ainsi que des solutions concrètent pour répondre aux enjeux en milieu industriel (PARADE PROTECTION, GATEWATCHER, O2M, FEBUS OPTICS, NTAS)

Lors de l’après-midi du 14 novembre, qui sera inaugurée par M. Manuel BUFALA, Ministre Conseiller près l’Ambassade de France en Tunisie et M. Omar BOUZOUADA, DG de l’APII, plusieurs experts traiterons des sujets relatifs à la QHSE, la cybersécurité et la RSE.

Les rencontres professionnelles entre les experts français et les industriels organisées par Business France auront lieu le 15 novembre.

Cette action pour renforcer la sécurité des personnes et des sites industriels en Tunisie est organisée en partenariat avec de nombreuses entreprises acceptant de témoigner sur ces thématiques importantes pour la compétitivité des acteurs et de l’industrie.

BUSINESS FRANCE est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires et gère le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose d’un Bureau au sein de l’Ambassade de France en Tunisie et s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. www.businessfrance.fr