Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a annoncé vendredi que le gouvernement se penchera au cours de l’année prochaine sur le développement du système de la formation professionnelle afin de promouvoir et valoriser les ressources humaines, lors de l’ouverture des travaux des séances plénières communes entre le parlement et le Conseil régional des régions et des districts, consacrées à l’examen des projets de loi des finances et de budget de l’Etat au titre de 2025.

Il a insisté sur l’importance de promouvoir l’offre de formation et de l’efficacité du système de formation, de garantir l’égalité des chances, de renforcer le partenariat avec le secteur productif, de l’accompagnement de la transformation numérique et technologique en plus de l’adéquation de la formation avec les métiers demandés par le marché du travail.

D’ici 2025, des programmes d’accompagnement seront développés au profit des jeunes chômeurs de longue durée, des personnes handicapées, des sans emploi et des jeunes qui ont abandonné leurs études ou formation, a-t-il encore dit.

L’État prend en charge le financement des formations complémentaires et des qualifications supplémentaires afin d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi et de faciliter leur réinsertion dans la vie professionnelle, a encore précisé Maddouri.

Dans ce contexte, il a rappelé que la création du conseil supérieur de l’éducation, en vertu du décret n°2 de 2024 daté du 16 septembre 2024, suite à une consultation nationale, a pour mission d’évaluer et de réformer les systèmes éducatifs, de l’enseignement supérieur, de recherche scientifique, de formation professionnelle et des politiques d’emploi.