La Tunisie participe à la 43ème édition de la Foire Internationale du Livre de Sharjah, Sharjah International Book Fair – SIBF, ouverte mercredi, à Sharjah, aux Emirats-arabes-unis.

Lors d’une conférence de presse tenue, jeudi, au siège de la Foire, Expo Centre Sharjah, l’Académie de la Langue arabe (Arabic Language Academy in Sharjah) a présenté la version finale du Corpus historique de la langue arabe (Historical Corpus of the arabic language) composé de 127 volumes.

Notons que les premiers volumes de ce projet littéraire phare dédié à la langue de Sîbawayh ont été présentés durant les éditions précédentes de Sharjah International Book Fair, dont 67 volumes dévoilés en 2023.

Des chercheurs tunisiens ont pris part aux travaux de recherches et de vérification continus ayant précédé le parachèvement de ce projet de dictionnaire réalisé sur une période de sept ans, de 2018 à 2024. D’important moyens, scientifiques et matériels, ont été mis à la disposition d’une équipe de linguistiques et spécialistes de l’histoire de la langue arabe issus des différents pays arabes ayant collaboré dans la réalisation de ce projet littéraire d’envergure.

Les chercheurs présents ont souligné l’aspect unique du Corpus historique de la Langue arabe qui offre une chronologie de l’histoire de la langue arabe, depuis l’époque préislamique en passant par les différentes époques islamiques, jusqu’à l’époque moderne. Ses 127 volumes contiennent près de 11 386 racines, 70 313 mots, 351 103 styles linguistiques, 25 840 verbes, 44 392 noms et 81 outils linguistiques, tout en tenant compte des changements survenus dans le vocabulaire arabe à travers les époques.

Un site électronique dédié au Corpus historique de la Langue arabe et ses 127 volumes sera ouvert aux universitaires, linguistes, chercheurs ainsi que les passionnés de la langue arabe. Le Corpus historique de la Langue arabe est tel un recueil qui leur permet de revenir sur près de 17 siècles dans l’histoire des mots arabes, l’Etymologie des racines arabes, le sens des mots et le développement de leurs connotations et l’évolution de la terminologie à travers les époques.

La Foire Internationale du Livre de Sharjah se tient du 6 au 17 novembre 2024.