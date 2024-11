Les industriels du plastique tunisiens se verront offrir l’occasion d’exposer leurs produits lors de la prochaine édition du Salon mondial de la transition écologique “Ecomondo“, et ce, en vertu d’un accord conclu entre la chambre syndicale nationale des fabricants transformateurs de plastique, relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et la direction générale du salon.

L’accord prévoit également l’aménagement d’un pavillon dédié à Ecomondo, au salon international du plastique, qui se tiendra du 17 au 20 juin 2025, au palais des expositions du Kram.

Interrogé au sujet de l’absence de participants tunisiens parmi les industriels du plastique à l’édition actuelle d’Ecomondo, le président de la chambre, Omar Chakchak a déclaré à l’agence TAP que cela s’explique par le fait que l’expérience tunisienne en matière de valorisation des déchets plastiques reste récente.

Et d’ajouter que la participation tunisienne s’est restreinte au salon international “Plast Milan” qui se tient chaque trois ans à Milan.

Une vingtaine d’entreprises et d’organismes, dont la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement, l’Agence nationale de gestion des déchets, le Pôle technologique de Borj Cédria, de l’UTICA, le CITET participe au salon mondial de la transition écologique Ecomondo 2024 qui se tient du 5 au 8 novembre courant, à Rimini, en Italie, avec la participation de plus de 1600 personnes.