A 41 ans, Zhang Yiming, le fondateur de TikTok et patron de ByteDance, est la personne la plus riche de Chine, selon un classement publié par l’Institut de recherche Hurun.

Sa fortune est estimée à 49,3 milliards de dollars. En un an sa fortune a grimpée de 43%.

TikTok revendique plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde et une hausse de ses revenus de 30% en un an.