L’artiste-plasticien Zoubeir Lasram est décédé ce mercredi 06 novembre à son domicile à la Marsa, en banlieue de Tunis, à l’âge de 77 ans.

Dans un faire-part publié jeudi matin, le ministère des Affaires culturelles a, rappelé l’œuvre d’un grand artiste, écrivain et universitaire qui était parmi les figures incontournables de la scène culturelle.

Zoubeir Lasram (1947- 2024) est diplômé de l’Ecole des beaux arts de Tunis. Tout au long de son parcours artistique, il a eu de nombreuses expositions sur des thèmes assez variés. Ses toiles témoignent de son amour pour la nature, son thème de prédilection. Les couleurs et la lumière sont largement présents dans ses œuvres teintées d’un certain réalisme où la nature et ses composantes sont omniprésentes.

En tant qu’écrivain, Zoubeir Lasram avait un grand intérêt pour l’histoire de l’art. Il est auteur de livres bibliographiques en Français dédiés à d’éminents peintres tunisiens à l’instar de Hédi Turki et Rafik El Kamel. “Rafik El Kamel” est un beau livre composé de 244 pages paru chez Cérès éditions, en 1992 dans lequel l’auteur revient sur le parcours de Rafik El Kamel (1944-2021).

“Hédi Turki” est un ouvrage rare et luxueux, comme l’indique son éditeur, paru aux éditions Caractère (France) en 1999. Il est dédié à l’œuvre de Hédi Turki (1922-2019), un grand maître des arts en Tunisie qui avait popularisé l’art abstrait en Tunisie avec un style proche de l’expressionnisme abstrait.

En parallèle avec son parcours d’artiste-plasticien et écrivain, le défunt avait occupé plusieurs fonctions dans le secteur culturel, notamment à la tête du Festival de la Médina de Tunis dont il présidait l’association du même nom, durant plusieurs années.

La famille du défunt a annoncé que sa dépouille sera inhumée jeudi dans l’après-midi. Dans un post publié hier sur le réseau social facebook, sa fille, Aida Lasram, a indiqué que le cortège funèbre quittera son domicile sis à la Marsa vers le cimetière d’El Jallaz, à Tunis.