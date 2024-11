Le constructeur automobile japonais Nissan Motor a annoncé jeudi diverses mesures de réduction des coûts, dont la suppression de 9.000 emplois, et a revu à la baisse ses prévisions annuelles pour la deuxième fois consécutive cette année, alors qu’il continue à lutter contre des vents contraires sur des marchés clés tels que la Chine.

Le constructeur automobile a également indiqué qu’il réduirait sa capacité de production mondiale de 20%.

“Ces mesures de redressement ne signifient pas que l’entreprise rétrécit”, a déclaré le directeur général du groupe Makoto Uchida dans un communiqué sur les résultats.

“Nissan va restructurer ses activités pour les alléger et les rendre plus résistantes, tout en réorganisant sa direction pour répondre rapidement et avec souplesse aux changements de l’environnement commercial.

Le groupe a réduit ses prévisions de bénéfice d’exploitation pour l’exercice à 150 milliards de yens (905,06 millions d’euros), contre 500 milliards de yens auparavant.

Le bénéfice d’exploitation pour la période juillet-septembre s’est élevé à 32,9 milliards de yens, soit 85% de moins que les 208,1 milliards de yens enregistrés au cours de la même période l’année précédente. Ce chiffre est à comparer à une estimation moyenne de 66,8 milliards de yens dans un sondage réalisé par LSEG auprès de huit analystes.

Le résultat publié par Nissan au deuxième trimestre, après retraitements IFRS, se traduit par une contribution négative à -111 millions d’euros dans le résultat net du troisième trimestre du groupe Renault, a déclaré le constructeur français dans un communiqué.