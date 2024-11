Le Salon Mondial de la transition écologique Ecomondo 2024 a été inauguré, mardi, à Rimini en Italie, avec la participation de plus de 1600 personnes, dont des exposants, des experts internationaux et des acteurs dans les cercles de prise de décision.

“La délégation tunisienne participant à ce rendez-vous est composée d’une cinquantaine de personnes représentant des diplômés d’universités et des experts en environnement, ainsi qu’une vingtaine de sociétés et établissements, dont la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement, l’Agence nationale de gestion des déchets, le Pôle technologique de Borj Cédria, de l’UTICA, le CITET…”, a indiqué Antonio Trimarchi, directeur général de Mida group, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Au programme du salon, figurent des conférences portant sur des thèmes en rapport avec l’eau, la gestion et la valorisation des déchets, l’exploitation optimale des richesses et autres…

Selon Trimarchi “l’économie circulaire figure parmi les thèmes les plus importants d’Ecomondo 2024, dans la mesure où il permettrait la création de 700 000 emplois supplémentaires d’ici 2030, en Europe, d’après des estimations l’Union européenne”.

Des rencontres d’affaires sont, de même, programmés, ce qui est en mesure de permettre aux hommes d’affaires tunisiens de nouer des relations de coopération avec des partenaires et fournisseurs italiens et européens, exerçants dans plusieurs domaines d’activité.

Evoquant la coopération tuniso-italienne, Trimarchi a fait savoir que les domaines écologique et ceux des énergies renouvelables figurent parmi les secteurs prioritaires.

De son côté, le ministre italien de l’Environnement, Gilberto Fratin, a affirmé, lors de l’ouverture du salon, que la transition écologique est tributaire de l’innovation technologique, mais aussi de bonnes compétences humaines, ce qui impose l’impératif d’investir dans la formation pour bien maîtriser les nouvelles technologies.