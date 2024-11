La Cité de la culture à Tunis abritera fin décembre prochain la 34ème édition du festival national des clubs de théâtre des maisons de culture et de jeunesse et des institutions universitaires.

La ville de Mahdia avait abrité l’édition précédente tenue du 20 au 23 décembre 2023. Prévue du 24 au 28 décembre, cette édition 2024 verra la participation de “23 œuvres réparties sur cinq compétitions, à raison de 5 œuvres pour chaque district”, a annoncé le ministère des Affaires Culturelles. Notons que la Tunisie compte 5 districts composés chacun de 4 à 6 gouvernorats.

Cette phase nationale se tient à l’issue de “compétitions interrégionales organisées dans les différents districts de la République auxquelles ont participé “69 maisons de la culture, 12 maisons de jeunesse et une institution universitaire”, indique la même source. Les 23 œuvres théâtrales finalistes ont été sélectionnées parmi “97 œuvres présentées par des troupes composées de près de 884 participants dont des acteurs, des metteurs en scène et des techniciens”.

Le festival national des clubs de théâtre des maisons de culture et de jeunesse et des institutions universitaires aura lieu en partenariat entre la Direction Générale de l’action culturelle, relevant du ministère des Affaires Culturelles et l’ensemble des délégations régionales aux Affaires Culturelles.