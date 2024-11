La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah, a indiqué mercredi que la bureaucratie entrave l’entrée en activité d’un certain nombre de sociétés communautaires malgré le cadre législatif favorable à leur création, estimant que le nombre de sociétés communautaires actives actuellement atteint 15 sociétés, et augmentera d’ici fin 2024.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une formation de trois jours au profit de 20 jeunes promoteurs, elle a indiqué que le marché économique peut tolérer l’entrée en activité d’un certain nombre de sociétés communautaires sans réviser la législation sectorielle actuelle, faisant savoir que les entreprises communautaires déjà actives couvrent divers secteurs, notamment le tourisme, les services, le transport, la valorisation des déchets et les industries traditionnelles, et que plusieurs d’entre elles se sont lancées dans l’exportation à l’étranger.

Ce programme de formation, initié par le Conseil Bancaire et Financier en collaboration avec six institutions bancaires, et qui s’inscrit dans le cadre d’un nouveau concept d’accompagnement et de soutien des institutions bancaires aux promoteurs de ce type d’entreprises, contribuera à doter cette catégorie d’entrepreneurs des compétences nécessaires pour gérer les risques au sein de leurs entreprises, a-t-elle encore souligné.

De son côté, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a souligné dans une déclaration aux médias « l’importance des volets du financement et de la formation pour ce genre d’entreprises », précisant que le partenariat stratégique entre le ministère et le Conseil bancaire et financier a démarré en mars 2024.

Il a également évoqué la proposition de lancer une plateforme commune pour les institutions bancaires comprenant toutes les données financières et économiques en faveur des sociétés communautaires, y compris les prêts, les taux d’intérêt et les lignes de financement, indiquant dans ce contexte que les lignes de financement avec les institutions bancaires en faveur des sociétés, seront activées dans le cadre du budget de l’État pour 2025 après son approbation.

Il a souligné que le nombre de sociétés communautaires enregistrées dans le Registre national des entreprises (RNE) depuis 2022 a atteint 106, soulignant l’importance de ces entreprises dans la réduction des disparités régionales, la création de richesse et la justice sociale.