Le lancement en 2025 d’un nouveau projet de coopération entre la banque mondiale et la Tunisie d’une valeur de 125 millions de dollars a été au centre d’une réunion de travail tenue mardi entre le ministre de la santé, Mustapha Ferjani et une délégation de la Banque mondiale conduite par Alexandre Arrobbio, représentant de la Banque mondiale en Tunisie, et Michele Gragnolati, directeur de la division Santé, Nutrition et Population pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, en présence de plusieurs cadres du ministère.

Selon un communiqué du ministère de la santé, ce projet est soutenu par le Fonds mondial pour les épidémies et vise à renforcer les capacités du système de santé.

D’après la même source, il a été décidé lors de cette réunion de mettre en œuvre un ensemble de mesures pour lancer le projet en 2025.

Il s’agit de travailler sur trois axes principaux, à savoir la préparation aux urgences sanitaires et aux épidémies, le développement des soins de santé de base et le renforcement des services hospitaliers et des urgences.

Afin de bien se préparer aux urgences sanitaires et aux épidémies, l’accent sera mis sur le renforcement des capacités du Centre des opérations stratégiques du ministère de la Santé, l’amélioration de la surveillance des épidémies grâce à un système moderne de collecte et d’analyse des données, le développement de la gestion des données de santé, l’amélioration de la gouvernance des ressources humaines dans le secteur de la santé, le renforcement des équipes de réponse rapide, et le renforcement des capacités des laboratoires ainsi que la création de laboratoires de référence pour le diagnostic.

Pour le développement des soins de santé de base, il s’agit de mettre en œuvre un plan de restructuration des soins de première ligne, de renforcer des programmes de prévention et de dépistage précoce, de moderniser les centres de santé de base, de généraliser la numérisation pour améliorer la coordination et le suivi et d’équiper les centres dans les zones prioritaires avec des infrastructures alimentées à l’énergie solaire.

S’agissant du renforcement des services hospitaliers et des urgences, le travail sera axé sur l’extension des unités d’urgence mobiles et la mise à disponibilité d’ambulances équipées, la gestion et la maintenance des équipements médicaux modernes et la création d’un système d’information intégré pour les hôpitaux.

Lors de la réunion, le ministre de la santé a souligné l’importance d’accélérer la mise en œuvre du projet pour améliorer les services curatifs et préventifs en première ligne, saluant les efforts de la Banque mondiale.

De leur côté, les représentants de la Banque mondiale, en visite en Tunisie du 04 au 08 novembre en cours, ont salué les mesures rapides prises par le ministère pour la mise en œuvre des projets de coopération commune.