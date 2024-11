L’examen de l’état d’avancement du “projet Sila” de lutte contre les violences basées sur le genre, a été au centre d’une réunion tenue mardi entre la ministre de la famille, de la femme de l’enfance et des personnes âgées Asma Jabri, et une délégation de l’agence belge de développement ENABEL, ainsi qu’une représentante de l’agence espagnole pour la coopération internationale au développement AECID.

Le “projet Sila” s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à l’inclusion sociale (PAIS), financé par l’Union Européenne et réalisé par le ministère de la famille en coopération avec les deux agences, belge et espagnole, ainsi que les différentes structures publiques intervenantes et des associations, indique un communiqué du ministère publié mardi.

La rencontre a porté sur l’importance d’accroitre la coopération entre les différents intervenants pour la réalisation du “projet Sila”, lors des deux prochaines années. Le “projet Sila” a pour objectif, d’aider les femmes à exercer leur droit, et de les protéger de toute forme de violence.