Le comité de sélection au festival des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2024 a dévoilé la liste des films tunisiens dans la sélection officielle.

La liste des films tunisiens sélectionnés a été publiée, lundi soir, sur la page facebook du festival. La sélection complète des films, issus de monde arabe d’Afrique ainsi que du reste du monde, au programme de cette année, sera publiée ultérieurement.

Les JCC auront lieu dans leur 35ème édition du 14 au 21 décembre 2024 à la cité de la culture avec des projections dans différentes salles de la Capitale.

Pour cette édition 2024, deux nouvelles sections ont été créées dont une section compétitive nationale pour longs et courts métrages de Fiction et Documentaires.

Le lauréat de cette compétition nationale se verra attribuer un trophée spécial et un prix financier de 15 000 dinars décerné par les JCC en plus d’autres prix de la part des partenaires du festival.

Le cinéma tunisien a enregistré un nombre record de films jamais enregistré auparavant avec 25 œuvres dans les différentes sections compétitives.

La sélection officielle est composée d’une compétition arabe et africaine et une nouvelle compétition nationale baptisée “Horizons du cinéma tunisien”. La section compétitive Ciné-promesses est dédiée aux films d’écoles du cinéma arabes et africaines.

Panorama 35 est une section spéciale non compétitive pour les films qui n’ont pas été projetés en salles aupavant. Cette section propose une sélection de films arabes et africains. Elle comprend 7 films tunisiens de la sélection officielle de l’édition 2023 qui a été annulée en solidarité avec la Palestine.

Avec cette section, le nombre des films tunisiens au line-up de cette édition s’élève à 32 œuvres.

Films tunisiens dans la sélection officielle :

● Compétition arabo-africaine

□Longs métrages de Fiction:

“Là d’où l’on vient (La source)” de Meryam Joobeur

“AICHA” de Mehdi Barsaoui

“Les enfants rouges” de Lotfi Achour

“Borj El Roumi” de Moncef Dhouib

□Longs métrages Documentaires:

“Sh’hili” de Habib Ayeb

“La mémoire et les rêves” de Mohamed Ismail Louati

“Matula” d’Abdallah Yahia

□Courts métrages de Fiction :

“MAKUN” de Farès Nanan

“Bord à bord” de Sahar El Echi

“In Three Layers Of Darkness” de Houcem Slouli

“Leni Africo” de Marwen Labib

● Compétition nationale

□ Longs métrages de Fiction:

“Agora” d’Ala Eddine Slim

“Le Pont” de Walid Mattar

“The Dying of The Light” de Kays Mejri

“La zone” de Lassad Dkhil

□Longs métrages Documentaires:

“Looking for my mother” d’Anis Lassoued

“La Fille du 08 janvier” de Marouen Meddeb

“La couleur du phosphate” de Ridha Tlili

“Maudite Aphrodite” de Karim Souaki

□ Courts métrages de fiction

“Le Nuage Amoureux” de Nacer Khemir

“Fiction” de Hamza Ouni

“LOADING” d’Anis Lassoued

“Où est Diana” de Samy Chaffai

“Au delà de la réalité” de Béchir Zayene

” Le sentier de Aïcha” de Selma Hobbi

● Compétition “Ciné-promesse”

“Les Buveurs Des Larmes” de Hazar Abbassi

“1321” de Bilel Zaghdoudi

“ici et là” de Youssef Guermazi

“Une malédiction” de Bothayna Aloulou

●Sélection officielle Hors-Compétition

□ “Panorama 35”

“Stone” de Karim Berhouma

“Wed” de Habib Mestiri

“Asfour Jenna” (Bird of paradise) de Mourad Ben Cheikh

“Rehlet Wejden” de Khaled Barsaoui

“Silentium” de Nidhal Chatta

□Section “Diaspora”

Documentaires:

“Sudan, remember us” de Hind Meddeb

“Behind the sun” de Dhia Jerbi

Fiction :

“Sulla Terra leggera” de Sara Fgaier