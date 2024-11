Les équipes nationales tunisiennes d’aviron participeront, du 7 au 12 novembre courant à Al Alamein en Egypte, aux Championnats d’Afrique d’Aviron classique et d’aviron de plage réservés aux catégories seniors, moins de 23 ans et juniors (filles et garçons).

Lors de ces championnats, la Tunisie sera représentées par 13 rameurs (filles et garçons). Il s’agit de Khadija Krimi, Salma Dhaouadi, Sarra Zammeli, Amina Zammeli, Yosr Hedhli et Yoldes Othmani, chez les filles, et de Ghaith Kadri, Heni Sbeitia, Fedi Ben Hammouda, Mohamed Rayen Hafsa, Mohamed Krimi, Mohamed Yosri Hedhli et Iheb Laghouane, chez les garçons.

Outre l’Egypte, pays hôte, et la Tunisie, ce rendez-vous continental, le premier du genre dans cette spécialité, verra également la participation de neuf autre pays dans l’épreuve de l’aviron classique. Il s’agit de l’Algérie, du Maroc, de la Libye, de la Namibie, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de l’Ouganda, et du Soudan.

Concernant l’épreuve d’aviron de plage, elle sera animée par onze nations également : Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Afrique du Sud, Namibie, Côte d’Ivoire, Zimbabwe, Bénin, et Ouganda.