La session de formation internationale des moniteurs de plongée, organisée par la Fédération tunisienne des activités subaquatiques et de sauvetage (FTASSA) sous l’égide des fédérations internationale et africaine de la discipline, se poursuivra du 31 octobre au 9 novembre, à Monastir.

Cette session de formation se fera sur la base d’une nouvelle méthode pédagogique appliquée pour la première fois dans le monde, a déclaré à l’Agence TAP le président de la commission technique de plongée à la FTASSA, Sami Ben Nasr.

Au cours de cette formation, six arbitres internationaux, dont trois tunisiens, formeront 17 moniteurs de plongée de premier degré et 18 moniteurs de deuxième et troisième degrés selon les nouvelles normes dans diverses spécialités.

La FTASSA s’efforce d’être au diapason de toutes les nouveautés, a assuré Sami Ben Nasr.

La Fédération tunisienne des activités subaquatiques et de sauvetage, fondée en 1988, compte actuellement 21 équipes entre associations et clubs de plongée, et 120 instructeurs de plongée dans plusieurs spécialités.