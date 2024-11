A fin d’octobre 2024, le nombre de passagers ayant voyagé via les aéroports tunisiens gérés par l’Office de l’aviation civile et des aéroport(OACA) et la Société TAV, a atteint environ 10 millions 964 mille 617 passagers, soit une hausse de 12,7 % par rapport à la même période de l’année 2023.

Selon une publication de l’OACA publiée, mardi, durant les 10 premiers mois de l’année en cours, le nombre total de passagers ayant voyagé via les aéroports exploités par l’Office a atteint 8 millions 309 mille et 713 passagers, soit une croissance annuelle d’environ 9,1 %.

L’aéroport de Tunis-Carthage a enregistré 6 millions 147 mille 596 passagers, soit une évolution de 8,5 %, alors que l’aéroport de Djerba -Zarzis a accueilli 2 millions 3 mille 398 passagers, soit une hausse de 12,5 %.

Le nombre de passagers qui ont voyagé via l’aéroport de Tozeur/Nefta s’élève à 24 mille 239, soit une évolution de 113,1% , tandis que l’aéroport de Tabarka- Aïn Drahem a enregistré 2 mille 475 passagers , soit une hausse de 7,4%.

En revanche, le nombre de passagers ayant voyagé via l’aéroport de Sfax a diminué de 11,3 % (130 mille 912 voyageurs).