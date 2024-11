Le cinéma tunisien est présent dans la sélection officielle de la 45ème édition du Festival international du film du Caire (CIFF) qui démarrera le 17 novembre courant.

“4 O’Clock Flowers” long métrage de fiction de Khedija Lemkecher fera sa première mondiale dans la compétition internationale à laquelle figurent 11 films.

L’actrice tunisienne basée au Caire, Aicha Ben Ahmed est parmi les membres du jury de la compétition officielle, présidé par le réalisateur Bosniaque Danis Tanovic, et qui comprend le réalisateur égyptien Ahmed Hafez, la réalisatrice thailandaise Anocha Suwichakornpong, le réalisateur italien Andrea Pallaoro, l’actrice espagnole Angela Molina et la productrice française Sylvie Pialat.

Le cinéma tunisien est également présent dans la compétition Horizons du cinéma arabe à travers “The Bridge” long métrage de fiction de Walid Matar et les documentaires “Gazan Tale” de Mahmoud Nabil Ahmed et “The Life that remain” de Dora Zarrouk. Ce dernier est le premier film de l’actrice basée en Egypte. “The Bridge” est une coproduction avec la France alors que “Gazan Tale” est une coproduction avec la Palestine.

Deux projets de films tunisiens sont également sélectionnés dans la plateforme Cairo Film Connection (CFC) qui se tiendra dans sa 10e édition durant le CIFF. « Barcha » documentaire de Nada Hafaiedh figure parmi les projets en post-production. « Of Debt and Money » long métrage de fiction de Houssem Sansa figure parmi les projets en phase de développement.

La plateforme Cairo Film Connection a annoncé une liste de 18 projets de films de fiction et documentaires en post-production et en développement. Les projets sélectionnés proviennent de dix pays : Égypte (6) et Tunisie (2), Irak, Liban, Koweït, Soudan, Arabie saoudite, Jordanie, Maroc et Algérie (1).

Cairo Film Connection est un rendez-vous annuel au sein Cairo Industry Days du CIFF qui vise à soutenir les jeunes cinéastes dans le Monde arabe. Il rassemble des producteurs, distributeurs, mécènes et agents commerciaux de chaînes de télévision internationales en vue d’instaurer des coproductions et des partenariats entre professionnels de films en région arabe.

Un jury composé de professionnels du film sélectionnera les meilleurs projets. Les candidats retenus se verront attribuer des prix pour finaliser leurs projets de films.

Le Festival international du film du Caire est le plus ancien festival de cinéma du monde arabe, d’Afrique et du Moyen-Orient qui bénéficie d’une reconnaissance internationale.

Un total de 194 films représentant 72 pays sont au line-up de cette 45ème édition prévue du 17 au 20 novembre 2024.