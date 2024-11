L’Administration aérospatiale de Corée (KASA) a déclaré ce lundi avoir signé un accord avec l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) pour promouvoir la deuxième phase du projet d’exploration lunaire du pays consistant à envoyer un véhicule spatiale sur la Lune à l’horizon de 2032.

Le projet englobera un total de 530 milliards de wons (386,94 millions de dollars) au cours des 10 prochaines années pour développer de manière indépendante un atterrisseur lunaire dans le but de le poser sur la Lune en 2032. L’objectif est d’assurer une capacité indépendante d’exploration de la surface de la Lune après un atterrissage en douceur sur la surface lunaire et l’accomplissement de missions scientifiques et technologiques.

«Nous nous assurerons des technologies liées à l’atterrissage lunaire et l’exploration de la surface lunaire qui sont essentiels pour l’exploration spatiale et renforcerons la capacité à participer aux activités économiques spatiales basées sur la Lune à travers le projet de développement d’un atterrisseur lunaire», a déclaré un officiel de la KASA.