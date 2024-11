Le centre sectoriel de formation en bâtiment et annexes Ibn Sina a abrité aujoud’hui le démarrage d’une session de formation en langue et culture italiennes au profit d’un nombre de jeunes tunisiens.

Cette formation, première en son genre, s’inscrit dans le cadre du programme THAMM Plus « Pour une approche globale de la gouvernance de la migration et de la mobilité de main-d’œuvre en Italie et en Afrique du Nord Plus » qui est un programme sous-régional visant à offrir des opportunités mutuellement bénéfiques de migration et de mobilité de main-d’œuvre sûres et régulières au profit de 2000 jeunes tunisiens dans le domaine du bâtiment et de la construction en Italie dans le secteur privé.

La chargée du programme “THAMM”, Meriem Soussi, a précisé que ce programme financé par l’Union Européenne et le ministère italien de l’intérieur vise à renforcer et améliorer les filières de migration régulière et vise à former 2000 jeunes tunisiens dans le domaine du bâtiment en Italie dans le secteur privé.

Elle a fait savoir que le programme a démarré en janvier 2024 et prend fin en décembre 2026.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a souligné l’importance de la coopération tuniso-italienne dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et de la migration régulière des travailleurs à travers le lancement de plusieurs initiatives et programmes, dont le programme d’appui à la formation des jeunes tunisiens, mis en œuvre en partenariat avec l’Agence italienne de coopération pour le développement de 14 gouvernorats (Jendouba, Béja, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid, Kébili, Monastir, Mahdia, Sfax, Tozeur, Médenine et le Grand Tunis).

Lors de l’ouverture du forum tuniso-italien sur les compétences professionnelles et l’emploi, il a ajouté que le cours de formation en langue et culture italiennes cible de nombreux jeunes tunisiens dans le domaine de la construction, notant que le gouvernement tunisien œuvre dans le cadre du Plan d’avenir 2035 à réduire le taux de chômage chez les jeunes et les femmes, notamment ceux ayant des diplômes supérieurs, en développant et en valorisant davantage leur potentiel et en l’adaptant aux mutations du marché international de l’emploi.