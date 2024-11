Dernier tournant pour l’élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump intensifient leur dernière campagne, alors que le résultat demeure incertain. Les sondages montrent les deux candidats au coude-à-coude, et environ 76 millions d’Américains ont déjà voté par anticipation, un chiffre record.

En Géorgie, par exemple, le vote anticipé représente déjà 80 % de la participation de 2020, avec des initiatives festives pour encourager les derniers électeurs à voter.

Les deux candidats sont confiants, mais l’issue du scrutin pourrait dépendre de seulement quelques milliers de voix dans sept États clés, où Harris et Trump concentrent leurs efforts et leurs investissements. Parmi ces États pivots, la Pennsylvanie est la plus précieuse en nombre de grands électeurs.

Le système électoral américain repose sur le collège électoral, avec 538 grands électeurs répartis entre les États. La victoire dépend des résultats dans ces États, surtout les “swing states”, que les candidats ont parcourus sans relâche pour convaincre les indécis.