La candidate démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump restent au coude-à-coude dans les sept États “pivot” (“swing states”) du pays deux jours avant l’élection présidentielle américaine, selon le dernier sondage New York Times/Siena College.

L’enquête d’opinion montre que la vice-présidente Kamala Harris dispose d’une avance marginale dans le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin, tandis que l’ancien président Donald Trump est juste devant dans l’Arizona.

Les deux candidats sont en outre engagés dans une course serrée dans le Michigan, la Géorgie et la Pennsylvanie, selon le sondage, réalisé auprès de 7.879 électeurs probables dans les sept États entre le 24 octobre et le 2 novembre.

Dans la totalité de ces sept États dits “pivot”, à même de faire pencher le scrutin dans un camp ou l’autre, les résultats se situent dans une marge d’erreur de 3,5%.

Environ 40% des personnes interrogées avaient déjà voté et Kamala Harris était en tête parmi ces électeurs avec 8 points de pourcentage, tandis que Donald Trump était en avance parmi les électeurs se disant très susceptibles de voter mais ne l’ayant pas encore fait, selon le sondage.

L’égalité en Pennsylvanie montre que Donald Trump gagne du terrain dans un État où Kamala Harris était en tête avec quatre points de pourcentage dans tous les sondages précédents du New York Times.

Les deux candidats font campagne dans des États clés ce week-end, Donald Trump devant se rendre en Pennsylvanie, en Caroline du Nord et en Géorgie dimanche, tandis que Kamala Harris se concentrera sur le Michigan