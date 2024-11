Une conférence nationale sur le thème : «Une formation douanière coopérative pour une protection collective », se tiendra, du 5 au 7 novembre 2024, au siège de l’école nationale des douanes (END), à Foundek Jedid ( gouvernorat de Nabeul).

Organisé en marge de la célébration du 30éme anniversaire de l’END, cet événement sera l’occasion d’examiner le rôle stratégique de la formation douanière coopérative dans le renforcement des capacités des douaniers, opérateurs, partenaires et citoyens.

L’objectif recherché est d’assurer une protection collective contre la fraude, le trafic illicite, la contrebande et de manière générale le crime organisé transfrontalier.

Cette manifestation sera également une occasion de présenter les domaines et les méthodes de la formation douanière coopérative dans son contexte national et international et de promouvoir une synergie entre l’ensemble des acteurs et parties prenantes de la formation douanière pour inciter l’économie verte, l’économie bleue et circulaire.

Il s’agit également d’engager et d’exhorter d’avantage les opérateurs économiques et les universitaires à contribuer au développement des programmes de la formation douanière et à communiquer sur les prestations de la formation douanière et les opportunités des projets de coopération.

La conférence nationale rassemblera de hauts responsables de plusieurs départements ministériels et d’établissements publics, dont la Présidence du Gouvernement, les ministères des Finances, de l’Intérieur, de l’Industrie, de la Justice, du Commerce, de l’Enseignement Supérieur, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’à la Direction Générale des Douanes.

Seront, également, présents des représentants d’organismes de contrôle, comme l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE), et des opérateurs économiques et groupements professionnels (UTICA, CONECT, l’IACE, ONE).

L’ةcole Nationale des Douanes (END) a été créée en application des dispositions de l’article 5 du décret n°94-1845 en date du 6 Septembre 1994. Elle a démarré son activité le 28 septembre 1995 dans son ancien siège situé au au port de Tunis avant de déménager dans son nouveau siège à Fondouk Djedid, au gouvernorat de Nabeul, le 7 avril 2006.

L’école est chargée, notamment, d’assurer la formation des agents des douanes dans les domaines douanier, administratif et militaire et d’organiser des cycles de formation en vue de développer les compétences des agents des douanes et leur recyclage.