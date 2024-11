Le bureau exécutif de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a réaffirmé son engagement à poursuivre l’ouverture des dossiers sectoriels vitaux et à placer l’amélioration des conditions des petits agriculteurs et des pêcheurs dans ses priorités.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa première réunion tenue samedi à Sidi Bouzid, le bureau exécutif de l’UTAP a mis l’accent sur la nécessité de soutenir les petits agriculteurs et les pêcheurs dans le cadre du nouveau projet de développement agricole étant donné qu’ils représentent la force productive.

“Ce nouveau projet de développement doit tenir compte des spécificités de chaque région et miser sur l’agriculture pour réaliser le développement régional et local”, lit-on de même source.

Le communiqué ajoute que l’Union continuera à mettre sur la table les dossiers importants liés à la souveraineté alimentaire et à l’économie nationale afin de réaliser la justice et l’équilibre entre la protection du système de production et la préservation du pouvoir d’achat du citoyen outre la lutte contre les dépassements des intermédiaires.

Selon la même source, l’UTAP est convaincue que la Tunisie possède les moyens nécessaires pour réaliser l’élan économique, social et de développement sous le signe de la souveraineté nationale et dans le cadre d’une révolution législative.

Le bureau exécutif a, à cet égard, appelé toutes les structures régionales, locales et de base de l’Union à adhérer pleinement au projet de développement agricole et à ouvrir un dialogue franc et constructif entre les professionnels et l’administration pour coopérer à la recherche et à la mise en œuvre de solutions de manière participative, dans l’intérêt du pays.