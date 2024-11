Le cinéma tunisien s’est distingué à la 7ème édition du festival du Film d’El Gouna (GFF), en Egypte, en remportant deux prix à la compétition officielle et quatre prix pour deux projets de films au programme “CineGouna Funding”.

«Who Do I Belong To» de Meryam Joobeur a remporté le prix du meilleur film arabe, ex aequo avec “Thank you for banking with us” de la Palestinienne Leila Abbas. Ce film figurait dans la compétition officielle des longs-métrages de fiction composée de 15 coproductions internationales représentant divers pays.

Le palmarès de cette édition du GFF tenue du 24 octobre au 1er novembre 2024, dans la ville d’El Gouna, a été dévoilé vendredi soir.

«Who Do I Belong To» (titre en arabe : Mé el Aïn) est un drame (120′) écrit et réalisé par la Tunisienne, installée au Canada, Meryam Joobeur. Ce premier long métrage de Joobeur est une coproduction de 2024, entre la Tunisie (Tanit Films), le Canada, la France et le Qatar. Meryam Joobeur est auteure de 3 courts-métrages dont Gods, Weeds and Revolutions (2012), Born in the Maelstrom (2017) et Brotherhood (2018). Ce dernier a été nommé aux Oscars 2020 et est lauréat de 75 prix internationaux.

«Who Do I Belong To» a fait sa première mondiale au 74ème Festival international du Film de Berlin, «La Berlinale», en Allemagne. Il est lauréat du “Bayard de la meilleure 1ère Oeuvre” du 39è Festival International du Film Francophone (FIFF) de Namur, en Belgique. Il a été récemment présenté dans la Compétition internationale des premiers longs-métrages de fiction, du 68ème Festival du Film de Londres (BFI).

Le casting de «Who Do I Belong To» est composé de Salha Nasraoui, Mohamed Hassine Grayaa, Malek Mechergui, Adam Bessa et Dea Liane.

Synopsis : «Aïcha, une mère tunisienne douée de rêves prophétiques, vit dans une ferme rurale avec son mari Brahim et ses trois fils. La vie d’Aïcha et Brahim est complètement bouleversée après le départ de leurs fils aînés, Mehdi et Amine, à l’étreinte violente de la guerre. Ayant vécu leur vie uniquement pour leurs enfants, Aïcha et Brahim se retrouvent sans fondement et tentent de donner un sens à une nouvelle réalité douloureuse.

Quelques mois plus tard, Mehdi rentre chez lui avec une femme enceinte nommée Reem. Le niqab et le silence de Reem perturbent profondément Brahim. Aïcha, quant à elle, accueille Mehdi et Reem dans la maison et jure de les protéger à tout prix. Le retour de Mehdi déclenche d’étranges événements dans le village. Aïcha est tellement occupée à protéger son fils qu’elle remarque à peine la peur croissante au sein de la communauté. Aïcha doit affronter les limites de son amour maternel afin de mettre fin à l’obscurité grandissante».

L’acteur franco-tunisien Adam Bessa a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans “Les fantômes” (Ghost trail) réalisé par le Français Jonathan Millet, qui est le lauréat du prix du meilleur film de fiction, “Golden star award”, doté de 50 000 dollars.

“Ghost trail” a fait sa première mondiale au Festival de Cannes 2024, dans la section Semaine de la Critique. Dans ce thriller inspiré de faits réels, Adam Bessa joue le rôle de Hamid, membre d’une organisation secrète qui traque des criminels de guerre syriens vivant en Europe. La quête du jeune homme le mène sur la piste de son ancien bourreau.

Adam Bessa est notamment lauréat du prix “Un Certain Regard”, section parallèle compétitive du Festival de Cannes 2017 pour son rôle (Ali) dans “Harka”, long-métrage de fiction (90′), écrit et réalisé par l’américain d’origine égyptienne Lotfy Nathan. Tourné dans le Sud tunisien, ce premier long métrage du réalisateur est une coproduction entre la Tunisie, la France, le Luxembourg et la Belgique.

Deux projets de films primés

Les projets de films tunisiens “Le procès de Leila” et “Exil” ont été primés à la 7ème édition du programme “CineGouna Funding”, la plateforme de développement de projets et de coproduction du Festival du Film d’El Gouna.

“Le procès de Leila” a eu une subvention en espèces de 10 000 $ de Shahid. Ce projet est une coproduction tuniso-française réalisée par Charlie Kouka et produite par Cyrine Sellami et Dora Bouchoucha (Nomadis Images). Il s’agit du premier long-métrage de Charlie Kouka qui a été auparavant présenté à la 15e session de La Fabrique Cinéma de l’Institut français au Festival de Cannes 2023.

Deux subventions en espèces ont été attribuées au projet “Exil” réalisé par Mehdi Hmili. Cette coproduction de Moufida Fedhila et Mehdi Hmili a remporté 10 000 $ du festival d’El Gouna et 5 000 $ de Sard, en plus de 10 000 $ de services d’étalonnage des couleurs de Shift Studios.

La liste des lauréats de ce programme dédié au cinéma arabe comprend un total de prix de l’ordre de 400 000 $ attribués à 21 projets de films. 40 prix sous forme de soutien financier et de services ont été attribués par le Festival du film El Gouna et ses partenaires.

Le Festival du Film d’El Gouna a accueilli cette année une sélection de 71 films de 40 pays, dont 55 longs métrages de fiction et documentaires et 16 courts métrages. Les films réalisés par des femmes représentent 44pc de la sélection.