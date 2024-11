InstaDeep, la startup tunisienne d’intelligence artificielle acquise par BioNTech en 2023 pour plus de 550 millions de dollars, continue de se développer et d’innover.

Depuis le rachat, l’entreprise a renforcé ses capacités en IA pour accélérer la recherche de BioNTech dans le domaine des biotechnologies, notamment en matière de découverte de médicaments et de développement de vaccins.

Parallèlement, InstaDeep poursuit ses activités dans d’autres secteurs, comme l’optimisation industrielle et l’agriculture, en développant des solutions d’IA de pointe.

« Nous sommes stratégiquement alignés avec BioNTech sur les objectifs à poursuivre en matière de biologie et de capacités en bio-IA », a déclaré le directeur d’InstaDeep. « Mais nous avons également une marge de manœuvre et continuons d’être une force dans le domaine de l’IA en Afrique et en général, tout en continuant à développer des technologies qui repoussent les frontières de l’innovation dans d’autres secteurs verticaux comme l’optimisation industrielle. » A souligné Karim Beguir dans une publication sur techcrunch.com.

InstaDeep a travaillé avec Google DeepMind pour créer un système de détection précoce des épidémies de criquets pèlerins en Afrique. Elle a également collaboré à un projet ambitieux visant à automatiser la planification des trains pour la Deutsche Bahn, le plus grand opérateur ferroviaire d’Europe.