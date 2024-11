L’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine à Gafsa (ARRU) poursuit la réalisation de plusieurs projets de bitumage d’éclairage public, et de réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable dans plusieurs cités et délégations de la région.

Les zones concernées par les interventions dont le coût total est estimé à 21,8 millions de dinars, sont situées à El Ksar, Gafsa-Sud, Mdhila et Om El Araies, selon le responsable des projets, Ridha Zaidi.

Il a souligné à l’Agence TAP, que ces projets s’inscrivent dans deux programmes différents, à savoir le programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation de deuxième génération et un second programme spécifique aux quartiers populaires pour la réduction des disparités régionales.

Le premier programme prévoit la réhabilitation du quartier El Nour dans la délégation de Gafsa-Sud, avec un coût estimé à 10,8 millions de dinars. Le projet prévoit le revêtement des routes en béton bitumineux sur une longueur de 14 km, la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable, ainsi que l’installation de 380 poteaux électriques. Le taux d’avancement des travaux est estimé à de 40%.

Le programme inclut également la réhabilitation du quartier El Mandra dans la délégation d’El Ksar, pour un coût estimé à 5,1 millions de dinars, comprenant le bitumage de plusieurs routes sur une distance de 6 km et l’installation de 70 poteaux électriques, ainsi que la rénovation des canalisations d’approvisionnement en eau potable, avec un taux d’avancement des travaux qui avoisine les 30%.

Le second programme concerne les quartiers d’El Ommel-Est”, de la jeunesse dans la délégation de Mdhila, bénéficiant à 1550 logements pour un coût de 2,8 millions de dinars. Ce projet inclut l’asphaltage des routes en béton bitumineux et l’installation de 85 poteaux électriques, avec un taux d’avancement de 70 %.

Selon la même source, le programme prévoit également la réhabilitation de la cité Ouled Issaoui relevant de la délégation d’Om Laârayes, avec un coût estimé à 3 millions de dinars, bénéficiant à 770 logements. Ce projet comprendra le revêtement des routes en béton bitumineux, l’installation de nouveaux poteaux électriques, ainsi que la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable.