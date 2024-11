L’appel à projets pour les compétitions de la 23ème édition du Festival de la chanson tunisienne est ouvert jusqu’au samedi 25 janvier prochain, aux poètes, compositeurs, arrangeurs et interprètes.

Placée sous le slogan “Tunis Chante”, la prochaine édition aura lieu du 8 au 11 mars 2025 au Théâtre de l’opéra de Tunis.

Dans un communiqué publié, le jeudi 31 octobre, l’Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques a annoncé que cette édition sera organisée en partenariat avec le Théâtre de l’opéra de Tunis, le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes, Ennejma Ezzahra (CMAM) et la direction de la musique et de la danse relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Pour cette nouvelle édition, les candidats parmi les artistes professionnels et émergents peuvent postuler en remplissant le formulaire de demande via le lien suivant : https://bit.ly/4frPwDD

Le festival propose deux compétitions; la compétition de la chanson tunisienne, ouvertes à toutes les formes de la chanson nationale, et la compétition des nouveaux genres musicaux.

Pour ce qui est de la compétition de la chanson tunisienne, les chansons diffusées depuis le 1er janvier 2024 sont éligibles aussi bien que les projets de chansons en cours de réalisation. Les chansons doivent être d’une durée qui ne dépasse pas les 4 minutes.

La compétition des nouveaux genres musicaux est dédiée aux nouvelles expressions artistiques qui coïncident avec la spécificité de la tradition musicale en Tunisie (Rap, Hip-hop, RnB et toutes les formes de fusion).

Chaque artiste a la possibilité de participer aux deux compétitions. Le festival met en garde contre toute atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et aux droits d’auteurs. Tout projet qui ne répond pas à ces critères sera automatiquement retiré par le festival qui se réserve le droit de poursuivre l’auteur pour préjudice matériel et moral.

Tous les détails qui concernent la composition des dossiers de candidatures et les modalités de participation sont visibles sur le site de l’Établissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques.

Les dossiers peuvent être envoyés par voie postale ou déposés directement au siège de l’Etablissement à la Cité de la Culture à Tunis.

Le festival de la chanson tunisienne dont la création remonte aux années 60 vise à relancer la chanson tunisienne ainsi que de faire prévaloir ses spécificités et son caractère typique. Après une absence de 11 ans, le festival avait repris en 2021.