La chaîne hôtelière espagnole Iberostar Hotels & Resorts a connu une saison estivale réussie, avec une demande en forte hausse par rapport à l’année précédente. Pour poursuivre cette croissance, de nouveaux projets sont prévus, notamment l’ouverture en décembre du Joia Aruba by Iberostar, un complexe cinq étoiles offrant des suites luxueuses avec vue sur Eagle Beach. Cette nouvelle marque Joia, lancée en 2024, cible les voyageurs recherchant un service personnalisé.

En 2024, Iberostar prévoit également d’ouvrir deux nouveaux complexes en Espagne et en Tunisie : le Iberostar Selection Es Trenc à Majorque, rénové et rehaussé, ainsi que l’Iberostar Selection Mirage Hammamet en Tunisie, offrant une vue sur la mer et une plage de sable fin.

Le PDG, Phil Mc Aveety, souligne que 2024 a été marquée par la segmentation du portefeuille avec le lancement des marques Joia, Iberostar Selection et Iberostar Waves. Ce renouveau s’est accompagné de rénovations dans les destinations clés, incluant les réouvertures d’hôtels en Crète et à Fuerteventura.