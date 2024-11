Le 14e congrès de l’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) ayant pour thème “Féministes en résistance, Féministes solidaires” a démarré vendredi à Tunis et se poursuivra jusqu’au 3 novembre courant au siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) avec la participation de plusieurs membres de cette association et défenseurs des droits de le femme de Tunisie et de l’étranger.

Au cours de ce congrès, la parole sera donnée aux voix féminines du Liban et de Palestine qui parleront de leur souffrances pendant la guerre et de leur expériences bouleversantes qui n’ont pas été, jusque là, racontées, a souligné la présidente de l’ATFD Neila Zoghlami, à l’ouverture du congrès.

Elle a souligné que les récents développements de la situation, notamment la monté de la droite extrémiste, l’escalade des tensions et les crimes de génocide commis contre les populations à Gaza et au Liban, sont d’un mauvais présage.

Et d’ajouter:” Au moment des crises et des conflits, les femmes sont les plus affectées et ont tendance à payer le prix fort”.

Zoghlami a affirmé que la femme tunisienne est le symbole de la persévérance et du sacrifice, en témoigne a-t-elle ajouté, les efforts fournis par les ouvrières agricoles afin d’assurer la sécurité alimentaire au niveau national.

De son côté, le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi a indiqué que l’ATFD a acquis une expérience significative en matière de défense des droits de la femme et contribué à la lutte contre les courants rétrogrades et passéistes afin que les réalisations accomplies en sa faveur ne soient pas remis en cause.

Il a souligné que le décret-loi numéro 4 en date du 22 octobre 2024 portant sur le régime de protection sociale des ouvrières agricoles constitue une étape importante et “permettra d’avancer dans la bonne direction”, néanmoins “sa mise en oeuvre nécessite la promulgation de 10 décrets réglementaires et la coordination avec les parties sociales”, a-t-il soutenu.

Les travaux du 14e congrès de l’ATFD déboucheront sur l’élection d’un nouveau bureau exécutif et d’une nouvelle présidente qui succédera à Neila Zoghlami, ayant exercé pendant deux mandats successifs à la tête de cette association.