« Le potentiel d’exportation inexploité vers la Chine est estimé à 217 millions de dinars dont 68 millions de dinars pour l’huile d’olive », a indiqué le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine.

Intervenant lors d’une table ronde sur « les Opportunités et les Conditions d’accès de l’huile d’olive tunisienne sur le marché chinois », organisée, vendredi, à Tunis, il a ajouté que le marché chinois regorge d’opportunités prometteuses pour les produits agro-alimentaires et en particulier, pour l’huile d’olive, produit phare des exportations tunisiennes.

Et de poursuivre que cet événement a pour principal objectif de présenter les conditions d’accès au marché chinois et notamment l’utilisation de la plateforme d’enregistrement à la douane chinoise dont le CEPEX est l’autorité compétente tunisienne mandatée pour l’enregistrement des entreprises tunisiennes souhaitant effectuer des opérations d’exportation sur le marché chinois.

Ben Hassine a avancé que seulement 5 entreprises tunisiennes sont, à ce jour, inscrites à cette plateforme notant que depuis janvier 2022 de nouvelles dispositions réglementaires ont été appliquées par les autorités chinoises(GACC) concernant l’exportation de produits agroalimentaires vers la Chine.

Ce Processus permet, selon lui, de garantir le respect par les fournisseurs des normes chinoises de sécurité alimentaire.

En effet, la Tunisie, 4éme exportateur mondial d’huile d’olive, est le 8éme fournisseur de la Chine en ce produit.

La Chine est le 29éme client de la Tunisie pour l’huile d’olive en 2023. Elle a importé, en 2023, 36,341 tonnes d’huile d’olive tunisienne.

Le principal fournisseur de l’huile d’olive sur le marché chinois est l’Espagne avec 85% de part de marché, suivi de l’Italie (10,3%) et l’Australie (1,7%).

Pour sa part, la vice-présidente du conseil d’affaires tuniso-chinois relevant de l’UTICA, Dhouha Chtourou, a incité les entreprises tunisiennes à tirer profit des opportunités offertes par le marché chinois d’autant plus que le créneau de l’huile d’olive en Chine est en plein essor, puisque l’année 2024 a enregistré une demande croissante pour des produits de haute qualité, reflétant l’évolution des préférences des consommateurs chinois vers des choix plus sains et naturels.

« La consommation chinoise d’huile d’olive, qui représente désormais une croissance annuelle de plus de 13%, est largement alimentée par l’adoption de régimes alimentaires occidentalisés et l’augmentation de la sensibilisation aux bienfaits de cette huile pour la santé », a expliqué Chtourou.

Et de poursuivre que l’huile d’olive est également appelée « Or liquide » par les chinois. Chtourou a, en outre, indiqué que la Chine a un besoin énorme pour importer l’huile d’olive parce qu’une production massive d’olives est impossible dans ce pays en raison d’un climat inadéquat.

Et de préciser que les plantations chinoises sont principalement situées dans les provinces à climat aride ou subtropical.

La vice-présidente du conseil d’affaires tuniso-chinois a, enfin, appelé les entreprises tunisiennes souhaitant exporter l’huile d’olive tunisienne sur le marché chinois à préparer la stratégie de prix pour le marché local avec l’importateur. Elle a mis l’accent sur la nécessité de reconnaître les qualités uniques et les forces concurrentielles de l’huile tunisienne et la mettre en valeur et d’indiquer l’origine, la certification et les prix sur l’emballage.

Chtourou a, dans le même cadre, appelé les entreprises tunisiennes à participer massivement aux foires en Chine afin de trouver des importateurs potentiels de ce produit.