L’éco-camp régional, organisé par le commissariat régional de la jeunesse et du sport de la Manouba, a démarré vendredi matin au centre international de formation et de camping de Borj Cédria, à Ben Arous, avec la participation de 80 jeunes adeptes des maisons des jeunes de la Manouba, de Zaghouan, de l’Ariana, de Tunis, de Ben Arous et de Bizerte, en vue de soutenir l’éco-tourisme interne des jeunes.

L’événement tend à faire connaître aux groupes de jeunes les caractéristiques naturelles et environnementales les plus importantes de la région, à leur faire découvrir les sites environnementaux distinctifs du Grand-Tunis, à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable 2015-2023, à la mise en œuvre des directives du ministère de la jeunesse et du sport dans le secteur de la jeunesse, et à répondre à la volonté des jeunes de pratiquer des activités innovantes, utiles et attrayantes.

Les axes stratégiques du camp, organisé avec le concours des gouvernorats de la Manouba et de Ben Arous, de l’Agence nationale pour la protection de l’environnement, du commissariat régional de la jeunesse et du sport de Ben Arous, d’Enda inter-arabe, du complexe sportif de Ben Arous et de la Fédération tunisienne du sport pour tous, consistent à soutenir la mobilité des jeunes, à communiquer avec eux sur les questions liées à leur avenir, à développer leurs compétences, à soutenir leurs aptitudes, à encourager la créativité et l’excellence et à consacrer leur droit aux loisirs dans un environnement sain.

Encadré par le personnel éducatif des institutions de jeunesse de la Manouba, le camp comprendra des visites sur le terrain, notamment une visite environnementale à Jbal Ressas, des ateliers d’installation de conteneurs et de panneaux de signalisation, un atelier de premiers secours pour les campeurs, un atelier sur le recyclage des déchets et la fabrication d’embarcations en plastique.

A la clôture du camp, une course de vélo est programmée, outre l’essai des bateaux en plastique et la distribution de certificats de participation aux jeunes.