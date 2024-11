Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a déclaré que son département, se penche actuellement sur l’élaboration d’une carte d’investissements pour chaque district afin de réaliser un équilibre entre les différentes régions.

En réponse aux questions des députés du Conseil national des régions et des districts, lors d’une séance d’audition tenue jeudi, Abdelhafidh a précisé que la promotion et le développement des investissements constituent un axe fondamental du travail du ministère en coordination avec les autres départements.

Il a fait observer que la stratégie de promotion des investissements pour 2023-2025 a permis d’annuler quelque 135 autorisations, dont 25 autorisations ont déjà été supprimées et 33 sont en cours d’annulation, en plus d’autres suppressions programmées en 2025.

Evoquant l’amélioration du climat des affaires, le ministre a noté la révision de 167 cahiers des charges pour l’exercice des activités économiques en lançant une première phase de révision de 50 cahiers des charges.

Abdelhafidh a également souligné l’engagement et la disposition des structures du ministère de coopérer avec le Conseil concernant la méthodologie de préparation du nouveau plan de développement dans un cadre participatif et en interaction avec la nouvelle répartition territoriale et administrative du pays.

Afin de réduire les disparités de développement entre les régions le ministre a affirmé que la mise en œuvre des programmes spéciaux de développement se fait en fonction d’indicateurs objectifs et réalistes. L’Etat s’attache à établir un équilibre régional au niveau des différents plans et programmes de développement, a-t-il noté.