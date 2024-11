La Banque Tunisienne de solidarité (BTS) a organisé mercredi 30 octobre 2024 une journée de formation à l’intention de 18 sociétés communautaires dans le cadre d’une action visant à assurer les meilleures conditions de lancement de ces sociétés, qui sont financées par la banque.

Environ 40 participants, parmi les présidents des conseils d’administration et des responsables chargés des affaires financières des sociétés communautaires, actives principalement dans les secteurs de l’agriculture et des services, ont bénéficié de cette formation en vue de renforcer leur compétences dans les domaines de la gouvernance, de la comptabilité et de la fiscalité, selon un communiqué publié jeudi par la BTS.

Cette journée de formation a permis de passer en revue le cadre législatif et réglementaire pour la constitution de ces sociétés, leur mécanismes de financement et de gestion dans plusieurs domaines techniques, humains et comptables en vue de garantir leur pérennité et de réaliser les objectifs économiques et sociaux requis.

Un atelier de travail a été animé au cours de cette formation, par des universitaires, des experts et des techniciens de différentes structures intervenantes dans ce domaine (emploi, formation professionnelle, centre d’affaires, agence pour la promotion des prestations agricoles, agence pour la promotion de l’industrie, caisse nationale de sécurité sociale, fiscalité, experts comptables)

Selon le même communiqué, la BTS a financé, jusqu’à la fin du mois d’octobre courant, 33 sociétés communautaires pour un coût d’environ 9,6 millions de dinars.