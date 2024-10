La production des agrumes dans le gouvernorat de Sidi Bouzid devrait atteindre cette saison 14.160 tonnes, répartis entre les variétés des citrons, clémentines, mandarines et thomson-navel.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable à l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (Urap), Lassed Abdelli, a indiqué que les superficies consacrées aux agrumes dans la région ont évolué, passant de 228 hectares en 2017 à plus de 486 ha en 2024, dont 402 ha dans la délégation de Regueb, le reste étant réparti entre les délégations de Jelma, Sidi Bouzid-Est, Sidi Ali Ben Aoun et Menzel Bouzaiane.

Cela a contribué à une augmentation de la production qui est passée de 2.500 tonnes à plus de 14.000 tonnes, la plus grande proportion étant destinée au marché intérieur.

L’utilisation de techniques modernes, des systèmes d’irrigation appropriés et la disponibilité de ressources naturelles telles le climat modéré, les sols fertiles et les ressources hydrauliques adéquates, ont contribué à l’augmentation du nombre d’investisseurs dans le secteur des agrumes dans la région.

L’impact positif a également induit une diversité au niveau des variétés, notamment les agrumes des quatre saisons, les maltais et les thomson-navel, outre plusieurs variétés de primeurs.

Cependant, plusieurs agriculteurs ont exprimé des préoccupations concernant le manque de main-d’œuvre spécialisée, le manque de maîtrise des techniques agricoles, à l’instar de l’usage intensif d’engrais et des pesticides, l’irrigation, l’augmentation des coûts de production et autres.

Ils ont souligné l’importance d’œuvrer à garantir la qualité, améliorer la productivité, réhabiliter les exploitations et inciter leurs propriétaires à s’organiser en coopératives de développement, à mettre en place des plateformes d’exportation conformes aux normes internationales et à renforcer le contrôle des plants, en particulier les importés d’entre eux.