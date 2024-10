La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a examiné hier mercredi, lors d’une séance de travail avec une délégation de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), les programmes de coopération et de partenariat dans les domaines de l’enfance et des personnes âgées.

Selon un communiqué publié jeudi matin par le ministère, la réunion a permis de passer en revue les principales problématiques entravant la réalisation et la construction des différents projets de protection et de les résoudre selon une approche participative visant à répondre aux demandes d’hébergement reçues par ces institutions.

Il a été également convenu d’effectuer des visites de terrain par les différents intervenants pour accélérer le rythme de réalisation des projets en cours.

En ce qui concerne le secteur de l’enfance, les participants ont évoqué la nécessité de poursuivre le programme de formation visant à qualifier le cadre éducatif de l’Union, qui assure des services d’éducation préscolaire à plus de 290 jardins d’enfants, dont 11 nouveaux jardins d’enfants, et à améliorer la qualité des services fournis aux enfants dans ces institutions.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur coopération dans le cadre du programme « Notre jardin d’enfants dans notre quartier », auquel ont adhéré 96 jardins d’enfants relevant de l’Union.

La ministre a souligné, à cette occasion, la nécessité de redoubler d’efforts pour améliorer la qualité des services fournis dans les neuf institutions fonctionnelles de protection des personnes âgées et d’assurer un suivi sanitaire et psychologique optimal dans le cadre du partenariat entre le ministère et l’Union et des lignes directrices et objectifs nationaux fixés dans ce domaine.