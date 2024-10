Le président de la République Kaïs Saïed a effectué, mercredi, une visite non annoncée à Henchir Chaal, dans le gouvernorat de Sfax.

Considéré comme la deuxième plus grande plantation d’olive dans le monde, Henchir Chaal s’étend sur une superficie de 5,18724 hectares et emploie 435 agents permanents et 385 travailleurs occasionnels.

Propriété de l’Etat tunisien qui en assure la gestion; de la cueillette, au suivi agricole à l’extraction de l’huile d’olive, Henchir Chaal connait actuellement certaines difficultés.