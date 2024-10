L’inclusion socio-économique des personnes handicapées afin quelles bénéficient de leurs droit au tourisme accessible, a été au centre d’un entretien mercredi entre le ministre des affaires sociales Issam Lahmar et l’ambassadeur du Qatar en Tunisie Zeyed Ben Said Al Khiyarin.

Cet entretien a permis de passer en revue les programmes et les relations de coopération bilatérale existant entre la Tunisie et le Qatar et les moyens de les consolider davantage, notamment en matière de promotion sociale, a indiqué un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

A cette occasion, le ministre des affaires sociales a mis en avant la qualité des liens étroits unissant la Tunisie et le Qatar, soulignant l’importance de renforcer davantage les relations de coopération avec les pays arabes frères dans plusieurs domaines dont notamment le secteur social, à travers l’échange des expériences réussies entre les deux pays.

Il a indiqué que son département s’emploie à finaliser les procédures de signature du mémorandum d’entente entre la république tunisienne et l’état du Qatar dans le domaine du développement social, dans le cadre de la haute commission mixte entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur de l’état du Qatar en Tunisie a exprimé la disposition et la volonté de son pays à continuer de soutenir la Tunisie à travers la mise en œuvre des programmes de développement dans le secteur social.