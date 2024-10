Le tour opérateur polonais “Sun and Fun”, a présenté, mardi 29 octobre, à l’Île de Djerba, son bulletin promotionnel de la destination Djerba-Zarzis qui sera diffusé sur le marché polonais, au compte de l’été 2025.

Le représentant de l’office national du tourisme en Pologne, Naoufel Ganouni, a indiqué que cette opération tenue en présence de 150 voyagistes polonais en visite à la région, du 27 au 30 octobre courant, vise à développer l’attractivité du produit touristique tunisien en Pologne.

En effet, a-t-il ajouté, le nombre de touristes polonais ayant afflué sur la région depuis le début de cette année au 20 octobre courant, s’est élevé à 310 mille touristes, dépassant les chiffres de l’année de référence 2019, pour se classer deuxième au niveau des marchés européens, soulignant que la Tunisie est la quatrième destination de prédilection des Polonais, après la Grèce, la Turquie et l’Egypte.

« Les estimations tablent sur l’arrivée de 325 mille touristes polonais, d’ici fin 2024 », a précisé la même source.

Gannouni a fait savoir que l’action porte, également, sur la promotion d’autres destinations touristiques tunisiennes, dont Tabarka, et de faire passer le nombre de vols vers les aéroports polonais de 7 à 9 vols, à partir de l’année prochaine.

De son côté, le représentant à Tunis du tour opérateur « Sun and Fun », Walid Triter, a souligné que sa société a collaboré avec 186 représentants d’agences de voyage et directeurs d’hôtels en Tunisie, pour assurer les préparatifs nécessaires à la réussite de la saison touristique 2025.

Il a annoncé l’augmentation à hauteur de 25% du nombre des visiteurs polonais à travers la multiplication des réservations de vols pour atteindre 48 mille touristes contre 36 mille, au titre de l’année en cours.

Pour sa part, le commissaire régional de tourisme, Hichem Mahouachi, a précisé que le marché polonais a pu décrocher la deuxième place avec 106 mille touristes, dans la période allant du début de l’année jusqu’au 10 octobre courant, tout après le marché français qui occupe le haut du podium.

Il a ajouté que la conservation de trois vols charter hebdomadaires, jusqu’au mois d’avril 2024, vers l’aéroport de Djerba Zarzis, permettra de booster l’arrivée des touristes polonais.

« Avec l’arrivée de 941 mille touristes dans la région depuis le début de l’année jusqu’au 10 octobre, le taux d’occupation dans les unités hôtelières de la région a atteint plus de 90% et a oscillé entre 54% et 60%, à la mi-octobre 2024 », a-t-il précisé.

Pour rappel, le marché français occupe la première place (227 mille touristes), suivi par le marché local (200 mille), polonais (106 mille) et allemand (92 mille), d’après la même source.