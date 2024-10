L’ATB réitère son engagement envers la santé et le bien-être de ses collaborateurs en organisant une journée de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein au sein de son siège.

L’Octobre Rose incarne bien plus qu’une simple campagne de sensibilisation : c’est une invitation à l’engagement collectif. En mettant l’accent sur l’importance du dépistage précoce, cette campagne nous rappelle que chaque geste compte dans la lutte contre le cancer du sein. En effet, en promouvant des pratiques de prévention et en facilitant l’accès aux soins, elle tisse des liens forts entre l’information et l’action, contribuant ainsi de manière significative à sauver des vies.

Ainsi, l’ATB réitère son engagement envers la santé et le bien-être de ses collaborateurs en organisant une journée de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein au sein de son siège. Cette initiative, menée en partenariat avec l’Association Tunisienne d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein (ATAMCS), l’Inspection Médicale et de la Sécurité au Travail de Tunis, et la Direction Régionale de la Santé de Tunis, a mis en lumière l’importance de la détection précoce en facilitant l’accès direct au dépistage.

À cette occasion, une équipe médicale a été mobilisée pour réaliser des opérations de dépistage gratuites, tandis qu’une séance de sensibilisation a permis d’informer les employés sur les pratiques de prévention et de santé.

Riadh Hajjej, Directeur Général de l’ATB, a souligné que cette initiative reflète la responsabilité sociale de l’entreprise : «La détection précoce peut sauver des vies. Nous avons la responsabilité d’informer et d’éduquer notre communauté sur cette maladie, car chaque geste compte dans la lutte contre le cancer.» Par cette démarche, l’ATB illustre concrètement comment la sensibilisation se traduit en actions directes pour protéger ses collaborateurs, tout en soutenant la lutte nationale contre le cancer du sein.

À travers cette initiative, l’ATB conjugue sensibilisation et engagement social, se positionnant comme un acteur mobilisé pour la santé de ses employés. Ainsi, en soutenant activement la campagne Octobre Rose, la banque ne se contente pas d’agir : elle inspire une dynamique collective, prouvant qu’ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus solidaire et en meilleure santé.