Le salon de référence des technologies vertes accueillera 650 acheteurs invités d’Afrique du Nord, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, ainsi que des délégations de 100 pays et 72 organisations, institutions et associations du monde entier.

Ecomondo (Rimini Expo Centre, du 5 au 8 novembre 2024) – le principal événement européen pour l’économie verte organisé par Italian Exhibition Group, s’apprête à débuter. « Avec des délégations de plus de 100 pays et la participation de 72 organisations, institutions et associations sectorielles à travers le monde, le salon confirme son rôle de pôle international de premier plan pour l’économie verte et agit comme un véritable catalyseur de la communauté, à travers une série de rendez-vous internationaux qui se poursuivent toute l’année », a annoncé le PDG de l’IEG, Corrado Peraboni.

Maurizio Ermeti, président de l’IEG, a ajouté : « Cet événement d’affaires de quatre jours prévoit la participation de 650 acheteurs invités d’Afrique du Nord, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, et enregistre une augmentation notable des participants venant d’Asie, notamment d’Asie centrale, de Chine, d’Asie du Sud-Est, du Pakistan et de l’Inde. »

Cet événement gagne en envergure internationale, grâce à une collaboration efficace avec l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA) et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

« Le réseau international d’Ecomondo », a expliqué Alessandra Astolfi, directrice mondiale des expositions Green&Technology de l’IEG, « s’étend bien au-delà des frontières nationales avec des événements connexes où Ecomondo intervient en tant qu’organisateur, coorganisateur et partenaire, comme Ecomondo Mexique (du 5 au 7 mars 2025 – 4e édition), ciblant le marché latino-américain, et Ecomondo Chine – CDEPE (du 27 au 29 mars 2025 – 19e édition), spécialisé dans les technologies environnementales pour le marché chinois. »

L’édition 2024 mettra également l’accent sur le continent africain, en accord avec le Plan Mattei du gouvernement italien et l’événement African Green Growth (4e édition), organisé par Ecomondo en collaboration avec le ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique et la Structure de Mission pour la mise en œuvre du Plan Mattei. À ce jour, 8 délégations africaines et 104 acheteurs d’Algérie, d’Égypte, de Tunisie, du Maroc, de Côte d’Ivoire, du Botswana, du Sénégal, d’Afrique du Sud et du Kenya ont confirmé leur présence.

La collaboration avec la Fondation E4Impact, qui opère dans 20 pays africains (présidée par Letizia Moratti) et propose des formations MBA, des programmes d’accélération, d’incubation et de soutien à l’entrepreneuriat local, est également cruciale. La 4e édition de la « Business Networking Week in Italy » de E4Impact (Milan, du 4 au 8 novembre 2024) sera consacrée à l’économie circulaire et inclura une visite à Ecomondo.