L’or a récemment atteint des sommets historiques, porté par une forte demande dans un contexte d’incertitudes politiques et de tensions géopolitiques croissantes. Aujourd’hui, l’or se négocie à 2790 dollars l’once, tandis que les contrats à terme COMEX de décembre ont dépassé pour la première fois la barre des 2800 dollars. Cette hausse est portée par une demande croissante pour l’or en tant qu’actif d’investissement, dans un contexte d’incertitudes politiques et économiques, et de tensions géopolitiques élevées.

En 2022, la demande mondiale d’or a progressé de plus de 5 %, dépassant les 1300 tonnes et atteignant une valeur record de 100 milliards de dollars. Les investisseurs et les fonds négociés en bourse se tournent à nouveau vers l’or, marquant un regain après plusieurs trimestres de ventes.

Sur le front géopolitique, la proximité des élections américaines alimente les discussions de cessez-le-feu au Moyen-Orient, mais les négociations entre Israël et le Hamas semblent peu probables avant le scrutin, tandis que les tensions entre Israël et l’Iran menacent de nouvelles escalades. Cette instabilité, combinée à des perspectives économiques américaines mitigées – comme la baisse des offres d’emploi – renforce la demande pour l’or, considéré comme une valeur refuge.

En raison de ces facteurs et de l’incertitude liée aux élections américaines, le prix de l’or pourrait continuer à progresser, profitant de la baisse du dollar et de la montée des risques géopolitiques et économiques.

(Source: D’après l’Analyse des tendances du marché de l’or et des tensions géopolitiques par Samer Hassan, analyste chez XS.com)