L’Arab Tunisian Bank (ATB) annonce le maintien de sa certification ISO 27001, délivrée par TÜV Rheinland. Ce standard international, centré sur la sécurité de l’information, concerne particulièrement les services digitaux ATB Net et ATB Mobile, garantissant ainsi à ses clients une protection optimale de leurs transactions bancaires.

Pionnière dans le domaine de l’e-banking depuis 2005, l’ATB a toujours été à l’avant-garde des innovations technologiques. Ce renouvellement de certification atteste une fois de plus des efforts de la banque à garantir à ses clients des services bancaires de qualité, sécurisés et conformes aux plus hauts standards internationaux.

Les clients de l’ATB peuvent accéder à leurs comptes, effectuer des paiements et gérer leurs finances via ATB Net et ATB Mobile, en toute confiance. La banque assure la protection de leurs données sensibles grâce à une gestion rigoureuse de la sécurité de l’information, répondant aux menaces croissantes des cyberattaques.

Ce renouvellement de certification reflète la détermination de l’ATB à améliorer continuellement ses processus et à innover, tout en plaçant la sécurité au cœur de son offre digitale.

Rappelant que depuis son lancement en 2005, ATB Net a marqué le secteur bancaire tunisien, plaçant l’ATB comme la première banque du pays à offrir un service d’Internet Banking. Avec l’ajout d’ATB Mobile quelques années plus tard, la banque poursuit aujourd’hui sa trajectoire en tant que leader de la transformation digitale, tout en garantissant un environnement sécurisé pour ses clients.

Pour découvrir tous les détails sur les services ATB Net et ATB Mobile, visitez notre site web.