Les travaux de la deuxième conférence internationale arabe sur l’intelligence artificielle ayant pour le thème ” l’intelligence artificielle générative et ses applications dans l’éducation, organisée durant deux jours par l’Organisation Arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a démarré mardi à Tunis.

Le directeur du département des technologies de l’information et de la communication à l’ALECSO Mohamed Jomni a annoncé l’élaboration d’un projet de pacte arabe sur l’éthique des usages de l’intelligence artificielle en vue de renforcer l’utilisation de la langue arabe dans les nouvelles technologies et d’enraciner l’identité arabe.

Le directeur général de l’ALECSO Mohamed Ould Omar a souligné dans son discours, dont lecture a été faite par Mohamed Jomni, que ce pacte arabe permettra d’assurer un usage sécurisé et responsable des technologies modernes dans le secteur éducatif, précisant que l’organisation de l’ALECSO a chargé une équipe de travail, composée d’experts arabes en Intelligence artificielle, en éducation et en droit représentant les différents pays membres, de mettre en place une vision claire et globale sur les “principes éthiques” qui devraient régir l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Il a précisé que cette conférence internationale met l’accent sur l’IA générative et ses applications dans le secteur éducatif, les modèles linguistiques de grande taille (LLMS) et l’intégration de l’IA pour la production de contenus éducatifs.

Par ailleurs, un projet visant à consolider “les capacités d’innovation” a été lancé au cours de cette conférence internationale qui sera généralisé à tous les pays arabes, en vue de renforcer les aptitudes des jeunes en matière des technologies modernes, de l’IA et des mathématiques à l’ère du numérique.

De son côté, le secrétaire général adjoint de l’Union arabe de l’économie numérique aux émirats arabes unis Aymen Ghanim a indiqué que le monde arabe fait face aux défis de l’Intelligence Artificielle, notamment au niveau de son infrastructure, qui constitue la pierre angulaire du déploiement des applications, du haut débit, de collecte et d’utilisation des données ainsi que des législations appropriées pour assurer sa gouvernance.

Pour sa part, le représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ezzeddine Zagrouba a précisé que la Tunisie a signé le 19 février 2022, un mémorandum d’entente pour l’élaboration d’une stratégie nationale de l’intelligence artificielle, en tant que première étape vers l’instauration d’un processus éducatif moderne à même d’exploiter les technologies de pointe, en particulier l’IA.

Par ailleurs le conseiller du ministre Egyptien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a relevé l’importance de l’IA qui est composée de quatre éléments essentiels à savoir: les chercheurs et l’infrastructure, les législations, les politiques et les données DATA.

Les participants à cette conférence internationale ont convenu de l’importance de l’intelligence artificielle et de ses applications dans le secteur éducatif, soulignant que l’intervention humaine reste de mise dans les processus d’apprentissage et d’encadrement.