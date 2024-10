Le bloc des BRICS, historiquement composé de cinq pays (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a accueilli six nouveaux membres début 2024 (l’Argentine, l’Egypte, l’Iran, l’Ethiopie, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis) et a récemment octroyé un statut de « pays partenaires » à treize autres nations (l’Algérie, la Biélorussie, la Bolivie, le Cuba, l’Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, l’Ouganda, l’Ouzbékistan et le Vietnam). Cette décision, prise lors du sommet à Kazan, marque une première étape vers un éventuel élargissement de l’alliance.

Ces pays partenaires pourront participer aux initiatives du groupe, avec la possibilité d’intégrer officiellement les BRICS à une date ultérieure. Cet élargissement souligne la volonté des BRICS de diversifier leurs partenariats économiques et de promouvoir un équilibre mondial plus inclusif, en offrant aux pays émergents une meilleure représentativité dans la gouvernance internationale.

Pour les pays partenaires; cette coopération est une opportunité de renforcer leurs échanges commerciaux et leurs investissements, notamment grâce à leurs ressources naturelles.

Vladimir Poutine a également proposé l’émission de billets des BRICS, dans le but de réduire la dépendance aux devises occidentales et de promouvoir l’usage des monnaies locales.

Ces évolutions traduisent l’ambition des BRICS de remodeler les relations internationales et les mécanismes financiers actuels, en constituant une alternative à l’influence occidentale, notamment en Afrique et en Asie.

Le bloc aspire également à jouer un rôle plus actif dans des enjeux mondiaux tels que le changement climatique, la paix et la sécurité. (Source: Médias)