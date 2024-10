“Le tribunal de première instance de Grombalia a prononcé, le 22 octobre courant, la faillite de la société « Gif Filter» spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de filtres de voitures et implémentée à Grombalia sur la route de Soliman, en raison de son insolvabilité et de l’impossibilité de son sauvetage”, a fait savoir, le secrétaire général adjoint du syndicat de base de la société, Sofiene Kabboura dans une déclaration à l’agence TAP.

La cotation des titres «Gif Filter» avait été suspendue à partir du 25 octobre 2024, et ce, dans l’attente de la publication d’un communiqué par la société, a indiqué la Bourse de Tunis, à la fin de la semaine dernière.

La décision du tribunal implique « la vente de l’usine et des propriétés de cette société, dont une ferme située à proximité de son siège et deux entrepôts à Sfax et Djerba » a ajouté le responsable syndical.

Kabboura a précisé qu’”un syndic de faillite a été désigné pour gérer la cession de l’entreprise et de ses actifs en coordination avec le juge d’entreprise. Les revenus de la cession serviront à rembourser les dettes de la société envers la recette des finances et la caisse nationale de sécurité sociale, en donnant la priorité au remboursement des montants dus aux employés».

“Employant 150 personnes, l’entreprise était confrontée à plusieurs difficultés et avait mis la clef sous la porte il y a trois ans. Elle a été mise en redressement judiciaire depuis septembre 2022, après que les employés aient porté plainte pour non versement de leurs salaires”, a t-il rappelé.

Selon Kabboura, “deux administrateurs judiciaires ont été désignés pour assurer la gestion de cette entreprise, ajoutant que les tentatives de sauvetage de cette entreprise ont été infructueuses”.

Et de souligner que “les efforts fournis par la commission centrale de contrôle des licenciements (CCL) ont permis de régulariser la situation de la moitié des employés qui ont été mis à la retraite pour raisons économiques, sur décision du tribunal”.

A noter que l’Agence TAP a tenté, vainement, de joindre les représentants de l’entreprise pour avoir plus de précisions.