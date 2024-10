Lors d’une cérémonie officielle au Palais des Hôtes royaux, le roi du Maroc et le président français Emmanuel Macron ont scellé un partenariat économique et stratégique d’envergure. Accompagné d’une délégation ministérielle, le président français a signé 22 accords bilatéraux couvrant une large palette de secteurs.

Ces accords marquent une nouvelle étape dans les relations bilatérales, démontrant la volonté commune de renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l’économie, l’industrie, l’énergie, l’éducation, la culture et la protection civile.

Parmi les projets phares figurent la création d’un centre de réparation de moteurs d’avion, la mise en place d’un accélérateur d’investissement franco-marocain doté de 300 millions d’euros, et le développement de projets d’hydrogène vert. Ces initiatives témoignent de l’ambition des deux pays de renforcer leur compétitivité industrielle et de favoriser la transition énergétique.

Dans le domaine de l’éducation, les accords signés visent à renforcer l’enseignement du français au Maroc et de l’arabe en France, ainsi qu’à soutenir les filières d’enseignement technique et professionnel. La coopération culturelle n’est pas en reste, avec des projets ambitieux dans les domaines du jeu vidéo et du patrimoine culturel.

Enfin, les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération en matière de protection civile, notamment dans la lutte contre les incendies de forêt.