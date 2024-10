En matière de zoning industriel, compte tenu de l’émergence de nouveaux déterminants des IDE dans le monde, particulièrement, l’exigence d’une production numérisée (smart) et respectueuse de l’environnement (décarbonation), l’Agence Foncière Industrielle (AFI), établissement public chargé de faciliter l’implantation d’IDE en Tunisie, est appelée à s’adapter, en urgence, à cette nouvelle donne.

Il s’agit pour l‘AFI, de concevoir et d’aménager, dorénavant, une nouvelle génération de zones industrielles. Pour attirer les IDE, ces nouvelles zones doivent être impérativement vertes et intelligentes permettant aux industriels, à la fois, l’accès aux énergies renouvelables (grâce à la mutualisation de la production) ainsi qu’aux services Smart, via une infrastructure dite intelligente.

Ce type d’infrastructure signifie l’utilisation des technologies numériques pour améliorer l’efficacité, la durabilité et la résilience des infrastructures physiques. Elle implique la collecte, le travail à distance et l’analyse de données provenant de capteurs et d’autres dispositifs pour mieux comprendre comment l’infrastructure est utilisée et où elle est soumise à des contraintes. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour prendre de meilleures décisions sur la manière d’allouer les ressources, d’entretenir les actifs et de réagir aux perturbations.).

L’AFI est appelée également à satisfaire en urgence les nombreuses demandes d’implantations en Tunisie des entreprises qui ont décidé de se relocaliser au sud de la méditerranée suite à la perturbation des chaînes d’approvisionnement générées par la pandémie du Corona virus et des guerres russo-ukrainienne et palestino-sioniste. Ceci pour dire que l’AFI aura dans les années à venir du pain sur la planche.

